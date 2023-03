Iván Jaime: «Estamos a recuperar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fundamental no triunfo do Famalicão sobre o Casa Pia, já que apontou o único golo do encontro, o espanhol Iván Jaime não escondeu a satisfação pela conquista dos três pontos.

"Fizemos um grande trabalho na 1ª parte, dominámos e criámos muitas ocasiões. Na 2ª eles apertaram-nos, mas soubemos competir e ficar com os 3 pontos... Começámos muito mal o campeonato mas estamos a recuperar bem e não queremos ficar por aqui, queremos terminar a Liga o mais acima possível", vincou o médio do Famalicão.

Do outro lado, Ângelo Neto lamentou o desaire dos gansos: "Tivemos muitas oportunidades e estivemos por cima no jogo, mas faltou a eficácia. Não é fácil continuar lá em cima porque já não somos surpresa. Os adversários estudam-nos e fica mais difícil para nós."