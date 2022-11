Ivan Zlobin e Colombatto alegraram o dia das crianças do Centro Escolar de Antas

Ivan Zlobin e Santiago Colombatto viveram, esta quarta-feira, um dia diferente, ao visitarem o Centro Escolar de Antas. Os dois jogadores do Famalicão alegraram o dia das crianças daquela instituição e, no final, revelaram-se surpreendidos com a receção."Entrar nesta sala e constatar que estes miúdos já sentem o clube de uma forma tão apaixonada faz-nos reforçar a nossa motivação. Vamos iniciar a participação numa nova competição e queremos fazê-lo da melhor forma. Sabemos que o Académico de Viseu está numa trajetória ascendente no campeonato e perspetivamos uma partida complicada e na qual teremos de ser uma equipa trabalhadora e com muita capacidade de superar os obstáculos que nos serão colocados ao longo da partida", disse o médio, recebendo a concordância do guardião russo."Ver a alegria destas crianças é algo que nos dá ainda maior motivação para trabalhar arduamente em prol do Futebol Clube de Famalicão. Já tivemos a idade deles e sabemos que estar perante pessoas que, por vezes, parecem ‘inalcançáveis’ representa uma enorme satisfação", apontou Zlobin.