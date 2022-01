Ivo Rodrigues após empate em Braga: «É um sentimento de frustração»

Ivo Rodrigues lamentou o facto de o Famalicão não ter conseguido segurar a vantagem diante do Sp. Braga, num lance que diz ter sido "um brinde" da defesa dos famalicenses.



"É um sentimento de frustração. Toda a segunda parte com mais um, criámos oportunidades, agora no fim a faltar 5 minutos fazemos o 2-1. Virámos o jogo e no fim demos um brinde. É complicado, é difícil. Um jogo bom aqui, em Braga, sair com três pontos seria uma rampa de lançamento. Era bom, porque estamos lá em baixo. Mas é o que é, não vamos olhar para trás. Temos um jogo daqui a nada contra o Belenenses SAD e é para ganhar", apontou em declarações à Sport TV, deixando uma palavra aos adeptos.

"Estes adeptos incríveis, faça chuva, faça sol, seja a que horas for, eles vêm", finalizou.