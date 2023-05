Ivo Rodrigues e a juventude do plantel do Famalicão: «Acabo por me sentir velho…»

Pode um jogador sentir-se velho no mundo do futebol com apenas 28 anos? A resposta é 'sim', tal como fez questão de explicar Ivo Rodrigues de forma bem-disposta. O médio-ofensivo é um dos líderes do balneário do Famalicão e, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, explicou quais os desafios associados ao facto de ter de ser um exemplo para os mais jovens."Num plantel tão jovem acabo por me sentir velho. Mesmo tendo alguns anos pela frente, neste plantel tenho uma responsabilidade diferente do que tive até aqui. O Famalicão está a crescer e isso vê-se não só pelos resultados das equipas mais jovens, mas também pelo facto de o clube se estar a consolidar na 1ª Liga. Olhamos para as últimas três épocas e os inícios não foram bons, mas sabemos que é difícil gerir estas coisas. Apesar disso, as coisas têm sido bem feitas e temos de olhar para esta aposta em jovens com bons olhos. Imaginemos que tínhamos começado com alguns pontos a mais, hoje não estaríamos a cinco pontos do 6º lugar. Isto é um processo numa época bem longa e são decisões que são tomadas, sabemos que é bom valorizar-se os ativos internos porque podem dar dinheiro e chegaram a custo zero. É isso que fazem todos os clubes grandes e é nisso que o Famalicão se está a tornar", referiu.O Famalicão encontra-o Vizela este sábado pelas 15:30 na 32.º jornada da Liga Bwin.