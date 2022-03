Ivo Rodrigues é baixa no Famalicão para o jogo com o V. Guimarães

Ivo Rodrigues está lesionado e não fará parte das opções do Famalicão para o jogo com o V. Guimarães. A situação foi revelada por Rui Pedro Silva, treinador dos minhotos, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo."O Ivo sofreu uma lesão, que vai ser comunicada depois pelo clube, e não é opção para este jogo. No entanto, temos um plantel competitivo e a ausência do Ivo não será desculpa para não produzirmos o nosso jogo e para não mantermos a nossa competitividade interna", disse o técnico.Na presente temporada, Ivo Rodrigues soma três golos em 28 jogos.