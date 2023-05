Ivo Rodrigues e o futuro no Famalicão: «Estou numa fase em que tenho de decidir o que é melhor para mim»

Com contrato com o Famalicão até ao final da próxima época, Ivo Rodrigues já chegou a ser associado a clubes do estrangeiro num passado recente. Apesar disso, o jogador, de 28 anos, diz não estar preocupado com o seu futuro neste momento."Essa é uma questão sensível porque não sabemos o dia de amanhã. Obviamente que eu procuro sempre o melhor para mim, estou numa fase em que tenho de decidir o que é o melhor para mim. No entanto, tenho contrato com o Famalicão e sinto-me bem cá, isso é o mais importante. É uma questão à qual não sei responder, sei é que o clube conta comigo e isso é o mais importante. Sinto-me em casa, enquanto aqui estiver e enquanto o clube me quiser estarei bem", começou por dizer.Assumindo que não se imagina como treinador no futuro, o camisola 7 dos minhotos abordou não só o facto de ter menos golos do que na época passada, mas também o facto de ter passado a atuar como médio-ofensivo e não como extremo, como vinha acontecendo nas últimas épocas: "Temos de nos saber adaptar ao que a equipa precisa. Obviamente que eu quero marcar e o míster pede-me para eu marcar, mas, neste momento, sinto que tenho outro tipo de funções. Claro que quero aparecer em zonas de finalização, mas sinto que o meu jogo é muito mais do que isso. De forma sincera, esta foi a época em que me senti melhor, jogando numa posição que, apesar de já ter atuado nela, não a fazia com tanta regularidade. Há mérito do míster pelo facto de o míster me ter puxado para dentro, na minha humilde opinião a equipa ficou a ganhar".