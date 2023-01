Ivo Rodrigues: «Esta época pode ser a alavanca para outros patamares»

O extremo Ivo Rodrigues saiu em defesa do estilo positivo que o Famalicão vincou quer no Estádio do Dragão, na última jornada, como nos mais recentes jogos da Liga Bwin, para alimentar a ideia de alcançar a fasquia dos 20 pontos na receção ao Rio Ave."Estamos a viver a melhor fase da época e não penso que uma derrota em casa do campeão nacional tenha reflexos no nosso comportamento. O jogo frente ao FC Porto foi complicado, como já se esperava, mas também houve coisas boas e é a isso que temos de nos agarrar para tentar fechar esta fase positiva da melhor maneira", afirmou Ivo Rodrigues, garantindo que o grupo está satisfeito com a estratégia adotada pelo técnico João Pedro Sousa: "Foi uma derrota pesada para o futebol que apresentamos, o que significa que cometemos erros, mas também criámos problemas porque não fugimos da nossa identidade e já tive a oportunidade de dizer ao treinador que é melhor assim, jogar com caráter e a tentar criar problemas do que meter o autocarro lá atrás e jogar para o pontinho".Determinação que Ivo Rodrigues garante continuar a estar presente no quotidiano do grupo, desta feita com o intuito de ultrapassar a consistência do Rio Ave para alcançar a simbólica fasquia dos 20 pontos no jogo que encerra a primeira volta do campeonato."Esperamos um Rio Ave confortável porque a classificação assim o diz e, pese embora o equilíbrio, a classificação diz muito. Acredito que será um bom jogo, até pela qualidade que queremos imprimir, como também acredito que o Rio Ave terá algumas cautelas. Não só porque sabem que não será fácil, mas também porque têm um sistema tático que contribui para isso. De qualquer modo queremos mesmo fechar a primeira volta com uma vitória. Não procurar desculpas e ir a jogo de peito feito , porque, após a turbulência no arranque do campeonato, somar 20 pontos no final da primeira volta permitir-nos-á olhar para a próxima metade de forma mais ambiciosa", asseverou Ivo Rodrigues, sem fazer segredo da perspectiva de dar um salto competitivo no final da época: "O treinador decidiu apostar em mim em zonas mais interiores e acho que essa decisão ajusta-se bem ao meu estilo de jogo porque posso potencializar as minhas qualidades e a equipa no meio ao procurar espaços e a solicitar passes. Tem corrido bem. Foi bem visto. Não é uma posição que desconheça, nem posso dizer que prefiro jogar a extremo porque tenho seis assistências. É um bom número, mas não quero ficar por aqui porque sinto que esta época pode servir de alavanca para outros patamares. Acho que é uma época decisiva para a minha carreira, pelo que quero acabar em beleza no Famalicão e ajudar a dar a estabilidade que tem faltado nas últimas épocas. Também queria fazer golos, mas se tiver de ser só com assistências também será muito bom".