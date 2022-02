Ivo Rodrigues fala em "resultado foi muito injusto": «Deixámos a alma e o coração»

Ivo Rodrigues considerou que a derrota do Famalicão em Alvalade diante do Sporting foi um "resultado muito injusto" e defendeu que o desaire se justificou pelas falhas na finalização."Faltou-nos marcar e tivemos oportunidades para fazê-lo. Se tivéssemos marcado o penálti no final da primeira parte jogo seria diferente. Depois, na segunda parte, cedi um canto e eles marcaram. Deixámos a alma e o coração pois podíamos ter feito dois ou três golos. O penálti falhado dava outro ânimo... o resultado foi muito injusto", afirmou o médio do Famalicão, à Sport TV, onde ainda comentou o momento difícil vivido pela sua equipa: "Temos de trabalhar, marcar mais e sofrer menos para começar a somar pontos".