Ivo Rodrigues: «Não houve golos, mas existiram muitas oportunidades e foi um bom espetáculo»

Ivo Rodrigues lamentou o nulo (0-0) do Famalicão na deslocação ao terreno do Gil Vicente, na 3.ª jornada da Liga Bwin, mas salientou o "bom espetáculo" proporcionado pelas duas equipas apesar da ausência de golos nas balizas.

"Não foi um jogo fácil. O Gil Vicente é uma boa equipa, bem organizada e com bom treinador. Tem mais jogos e por isso mais entrosamento. Batemo-nos bem, temos tido dificuldade, novamente um início de época difícil. Hoje estivemos coesos, podia ter caído para qualquer lado. Não houve golos, mas existiram muitas oportunidades e acho que foi um bom espectáculo", começou por dizer o avançado dos famalicenses, em declarações aos microfones da 'Sport TV' no final do encontro em Barcelos.





"Temos tido dificuldades, alguns jogadores acabaram de chegar, ainda não encontramos um onze base e a solução para marcar golos. Três jogos sem marcar não é natural. Hoje tivemos muito caudal ofensivo e podíamos ter marcado, é uma questão de definir melhor no remate. Temos de trabalhar e evoluir."



Lacunas físicas

"Foi um jogo muito desgastante para mim. Joguei dois jogos nos últimos quatro meses. Tenho tido algum azar com as lesões. Dei tudo o que pude", terminou.