Ivo Rodrigues: «O Evanilson não sabia por que motivo tinha sido marcado penálti…»

No final do jogo, Ivo Rodrigues não escondeu a sai desilusão pela derrota do Famalicão frente ao FC Porto."Não entrámos bem, mas depois, ainda na 1ª parte, conseguimos mostrar o que é o Famalicão. Num cenário complicado conseguimos dar a volta até ao empate, mas, na 2ª parte, o jogo teve muitos casos. Não tivemos dentro do jogo, mas também ele esteve sempre parado e isso prejudicou-nos. Saímos da 1ª parte por cima, o intervalo não nos fez bem e depois houve um penálti aqui e outro ali…", referiu à Sport TV o camisola 7, que falou ainda do lance que resultou no 4-2 para os dragões: "Estávamos a comentar com o Evanilson e ele não sabia [o motivo pelo qual tinha sido assinado penálti]. Ele achava que era um lance de mão e garantiu que o Otávio tinha jogado com a cabeça, mas depois ele [árbitro] marcou um pisão. Não vi portanto não vou comentar, não me vou alongar em relação à arbitragem. Mesmo o penálti que cometi acho que não é penálti, mas não vou comentar. O que fica é que, mais uma vez, contra uma equipa que tem a obrigação de vir aqui e fazer muito, nós próprios fizemos muito e mostrámos atitude".Ivo Rodrigues defendeu ainda que o facto de o Famalicão ter entrado para o jogo sem possibilidades de chegar à Europa não fez diferença: "De há duas jornadas para cá sabíamos que era difícil, mas tínhamos de defender a nossa honra e queríamos ganhar este jogo para vingar a Taça de Portugal. Foi uma excelente reviravolta até ao empate. Adeptos? Foram fantásticos, para o anos vamos almejar as competições europeias novamente".