Ivo Rodrigues: «Primeira parte muito boa»

Ivo Rodrigues realçou a exibição do Famalicão, em especial nos primeiros 45 minutos."É muito importante para nós conseguir estas duas vitórias consecutivas, depois de já termos feito um jogo bom em Alvalade, e num estádio tão complicado como este. A nossa primeira parte foi muito boa e podíamos ter saído para o intervalo com outro resultado. Com mais um, nem sempre soubemos controlar o jogo, mas é normal a ansiedade de quem está a lutar por sair de lá de baixo da tabela. Mas foi um jogo conseguido e quero agradecer a estes adeptos fantásticos que nos vieram apoiar", salientou o extremo.Refira-se que alguns adeptos do Famalicão estiveram envolvidos em desacatos na tarde de sábado, na zona velha do Funchal, obrigando mesmo à chamada da PSP ao local.