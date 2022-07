Ivo Rodrigues quer que Famalicão alcance "algo histórico" esta época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado do Famalicão Ivo Rodrigues admitiu esta sexta-feira desejar que o clube da Liga Bwin alcance "algo histórico" esta época, à margem da cerimónia de apresentação da equipa aos adeptos.O jogador, de 27 anos, que está na terceira época ao serviço dos famalicenses, garantiu aos jornalistas que estão reunidas as condições para que a equipa possa lutar por vários objetivos.

"Esperamos que em maio possamos festejar coisas bonitas, coisas importantes. Esperamos que o clube possa alcançar algo histórico: taças, uma boa classificação, ir à Europa. São coisas que temos falado. Queremos começar a época melhor do que as últimas duas, de forma a conseguirmos estar mais tranquilos. Não vou estar com promessas, a não ser o trabalho todos os dias para tentar conseguir algo", referiu.

Ivo Rodrigues, que na última temporada fez 30 jogos nas três competições nacionais e marcou três golos, abordou ainda os objetivos individuais, que passam por fazer mais minutos.

"A nível individual, espero conseguir fazer a maioria dos jogos, porque não tenho conseguido fazer nos últimos anos. Tenho sido afetado por várias lesões. Vou tentar, seja em que posição e em que momento for, estar disponível para o jogo", frisou ainda.

O jogador, que é um dos 'capitães' da equipa famalicense, salientou ainda a mais-valia de estar a começar a época com uma equipa base definida, que já transita da época passada, algo que não aconteceu nos dois últimos anos.

"Começar a época com 20 jogadores novos não é fácil. E nas duas épocas foi assim. Foi atípico e começámos mal. Começámos o campeonato com poucos jogadores, com jogadores mal preparados, pré-épocas mal realizadas por causa da covid-19. Foram épocas atípicas. Mas, neste momento, sentimos que estamos mais bem preparados, mais focados. E acho que esta época pode ser uma época em que, se começarmos bem, podemos apanhar uma boa onda para surfar tranquilos", finalizou.