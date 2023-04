Ivo Rodrigues: «Se ganhássemos, estaríamos na luta pelo 5º ou 6º lugar»

Ivo Rodrigues lamentou o desaire caseiro (0-1) consentido pelo Famalicão ante o Arouca, a contar para a 26ª jornada da Liga Bwin, lamentando o golo sofrido nos instantes finais que se revelaria decisivo."Perder assim custa, ainda mais num jogo desta importância. Se ganhássemos, estaríamos na luta pelo 5º ou 6º lugar, mas não conseguimos sair daqui com a vitória nem com o empate. Ainda faltam alguns jogos e é sempre possível. Temos de olhar para a frente e pensar positivamente, porque há muitas coisas para fazer esta época.O Arouca é uma equipa muito física e na 2ª parte impôs esse jogo. Nós, normalmente, somos melhores na 2ª parte, mas hoje não conseguimos. Se tivéssemos aproveitado as ocasiões no inicio, o jogo podia ter tomado outro rumo. A 1ª parte foi nossa. A 2ª parte foi algo bloqueada, mal jogada, ninguém quis arriscar muito e ninguém queria perder. Teria sido melhor se as duas equipas tivessem arriscado mais", sublinhou em declarações à Sport TV.