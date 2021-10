Ivo Rodrigues foi suspenso por dois jogos (e ainda multado em 1122 euros) por "injúrias e ofensas à reputação" da equipa de arbitragem do encontro entre o 'seu' Famalicão e o V. Guimarães, no qual os visitantes venceram por 2-1.





De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF, o jogador famalicense mostrou-se desagradado com o período de compensação dado pela equipa de arbitragem francesa, comandada por Thomas Léonard, dirigindo-se mal soou o apito final a David Silva, o quarto árbitro, com a frase "És uma vergonha! Como é possível só darem 4 minutos? Isto é uma vergonha!". Em seguida, segundo o relatório, "empurrou o quarto árbitro com a mão".Depois, "já no túnel de acesso aos balneários e já após ter recebido cartão vermelho, dirigiu-se ao árbitro [Thomas Léonard] dizendo 'Only 4 minutes? Shame on you! Fuck off!" - ("Apenas 4 minutos? Tem vergonha! Vai para c...", em português).