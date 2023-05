Ivo Rodrigues: «Temos três jogos pela frente e uma ida à Europa que podemos alcançar»

Depois de ter caído nas meias-finais da Taça de Portugal e de ter perdido na última jornada frente ao Chaves, o Famalicão encara o embate com o Vizela, agendado para este sábado, com o objetivo de continuar a perseguição aos lugares europeus, tal como explicou Ivo Rodrigues."Nas últimas duas semanas tínhamos dois objetivos - continuamos a ter um - muito importantes para nós e o jogo do FC Porto abalou a equipa. Queríamos muito estar na final e perder da forma como perdemos não é fácil. Frente ao Chaves não tivemos energia para segurar a vantagem e isso complicou-nos a vida, portanto é normal que o grupo sinta as derrotas, mau era se assim não fosse. No entanto, continuamos a ter três jogos pela frente e uma ida à Europa que podemos alcançar. Enquanto for possível chegarmos a um lugar melhor vamos lutar por isso", referiu o médio-ofensivo, isto numa altura em que o Famalicão está em 8º lugar, a cinco pontos do 6º e a seis do 5º.O camisola 7 assumiu ainda estar à espera de dificuldades em Vizela, isto apesar de o adversário ter perdido os últimos três jogos: "Não acho que vá ser acessível, o Vizela tem uma grande equipa, com jogadores de qualidade e experientes. Há quatro ou cinco jogadores, principalmente do meio-campo para a frente, que podem fazer a diferença. Os últimos resultados surpreenderam-me, pensei que, principalmente contra o Vitória, podiam ajudar-nos porque o Vitória estava à nossa frente, mas acabou por ter um desaire grande. No entanto, sei como é jogar lá e sei que os jogadores querem terminar a época da melhor maneira. Vêm de três derrotas e querem provar que estão cá para ganhar, vai-nos calhar a nós a fava de ir lá e levar com um jogo difícil. Ainda para mais este jogo não deixa de ser um dérbi".