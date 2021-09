Ivo Vieira: «Acredito que a equipa pode fazer mais golos»

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Marítimo, marcada para amanhã, pelas 15H30.





"O nosso grande adversário é o Maritimo, e é um adversário que temos de ultrapassar e conquistar os três pontos. É lógico que a equipa tem necessidade dos mesmos e vai crescer cada vez mais, já deu um passo nesse sentido e tem tendência a cada dia e jogo aumentar a sua qualidade e isso pode refletir-se em pontos, porque é disso que vivemos", começou por dizer."É um Marítimo competitivo, uma equipa intensa que vai querer discutir o jogo e participar na disputa dos pontos. Estamos preparados para ir à luta, e impor aquilo que é o nosso jogo. Estamos confiantes e determinados para ultrapassar este adversário e trabalhar para sermos mais fortes em frente dos nossos adeptos"."É preciso mudar o resultado, temos de acreditar e estar bem cientes do que é o nosso crescimento e as nossas ideias de jogo. Apenas falta materializar num resultado que nos possa somar três pontos, para podermos ganhar confiança"."É fundamental trabalhar o processo defensivo e automaticamente o ofensivo também. Agora é tentar manter um equilíbrio naquilo que são os nossos comportamentos em campo, ser mais fortes defensivamente e continuar a ser audazes e a procurar cada vez mais a baliza do adversário, porque eu acredito que a equipa pode fazer mais golos sendo competente e organizada nos dois momentos, e tentar levar isso para o jogo porque no fundo é o que está a ditar os resultados"."O resultado positivo vem sempre acrescentar em tudo no processo. Em moral, confiança e no acreditar dos atletas, e é verdade que a equipa está a mudar substancialmente, até por aquilo que foi o passado na constituição e solidificação de ideias e da própria equipa. Isto é um processo natural, mas está retardado e vamos correr atrás do prejuízo, mas acreditamos e confiamos que vamos encontrar os objetivos do clube, com aquilo que temos e com aquilo que queremos fazer".