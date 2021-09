Ivo Vieira antecipa jogo com o V. Guimarães: «Da minha parte, não vai haver amarras...»

O Famalicão ainda não venceu nesta edição do campeonato e segue-se um desafio difícil, frente ao V. Guimarães, equipa que, nas duas últimas temporadas, venceu na casa dos famalicenses. No entanto, os conquistadores também enfrentam alguma irregularidade de resultados. Ivo Vieira assume que as duas equipas precisam de vencer, mas garante que, da parte do Famalicão, não haverá "amarras".





Nós temos que estar focados no que acreditamos e no que podemos levar para jogo, em termos de pretensões. Ganhar. Não ocupamos uma posição na tabela digna para aquilo que nos propusemos e perante o que queremos, mas a receita é trabalhar, focar, acreditar e lutar pelo resultado. É isso que temos de pôr em campo. Temos a necessidade de ter um resultado positivo, para tirar a equipa desta situação. É fundamental. Temos de fazer pela vida.É difícil pormenorizar o que digo aos jogadores. Tentar que mantenham a confiança e acreditem no processo e no que valem como atletas, constitutuindo uma equipa forte. Só em equipa se conseguem bons resiltados. Eu como principal resultado assumo e não podia ser de outra maneira, mas é motivando, trabalhando, corrigindo os erros, tentando ser mais competentes na abordagem a cada momento do jogo e liberando-os para a qualidade.Os jogadores são competentes. Quando as coisas não acontecem pedimos que o sejam mais, de forma natural. Como o treinador tem de ser melhorar para atingir os resultados. O que está a acontecer neste momento em termos de resultados... Não podemos, exemplo dos dois jogos fora, marcar dois golos e não trazer pontos. Só houve um jogo, salvo o erro o primeiro, em que não fizemos golos. Custa caro. Essa competência que temos de ter tem de nos permitir fazer mais golos. As coisas vão acontecer de forma natural. Não descurando a responsabilidade que temos.Da minha parte não vai haver amarras. Vai ser um jogo com duas equipas a querer ganhar, em diferentes situações. O Famalicão alterou 17 atletas de uma época para a outra. O Vitória não fez tantas alterações, há uma base sustentada do que vem de trás, mas as duas equipas procuram atingir algo mais do que têm feito até então. Na minha opinião qualquer equipa tem capacidade e argumentos para estar mais acima, mas os resultados é que ditam a tabela. Não temos tido essa competência, nem o Vitória, em termos de objectivos. Mas neste um jogo isso fica à parte. Essa responsabilidade de cada equipa de fazer pela vida para ganhar o jogo, mas sendo duas equipas de ataque nitidamente.Em relação aos golos sofridos, são momentos. Lembro-me que há duas ou três jornadas atrás, era das equipas com menos golos sofridos. Tem que ver com o momento. Temos de fazer mais golos do que o Vitória para somar os pontos de que tanto necessitamos.Em relação ao árbitro, não gosto de falar. Vamos entrar com o mesmo respeito, fazer o nosso trabalho. O árbitro passa-nos ao lado. No viver do jogo há expressões de treinadores para árbitros, mas isso é o futebol. Não é por aí que se fará a diferença.Nós felizmente temos tido um apoio fantástico dos famalicenses. Têm estado sempre com a equipa, mesmo neste momento que não é o melhor em termos de tabela. Sabemos que vamos ter o público a puxar por nós, adeptos a lutar por nós, mas estamos em dívida com eles. Não nos têm faltado e temos de fazer muito mais por eles.