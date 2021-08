Ivo Vieira: «As nossas expectativas têm que ser as melhores»

Com a estreia na Liga Bwin marcada para amanhã, Ivo Vieira fez hoje, em conferência de imprensa, a antevisão ao embate com o P. Ferreira. Apesar da confiança num bom resultado, o técnico relembra que oponente tem qualidade e vem de uma vitória moralizante.





"É o primeiro desafio a contar para o campeonato. As nossas expectativas têm que ser as melhores, mas conscientes daquilo que vamos encontrar pela frente, em termos de dificuldade do opositor. Uma equipa que nos vai oferecer bastantes dificuldades naquilo que é toda a envolvência do jogo, também por ter iniciado agora uma competição em que as coisas lhes correram de feição e que por isso está obviamente confiante e motivada", afirmou o treinador.Apesar do adversário ter jogado na Liga Europa na quinta-feira e ter tido um período mais curto de preparação e recuperação, Ivo Vieira não acredita que tal venha a ter grande impacto no encontro. "Penso que a questão do jogo [europeu] não vai pesar em termos físicos. Quando se ganha, pode-se jogar um dia atrás do outro porque isso dá-nos alento, dá-nos confiança, faz-nos crescer e aquilo que os jogadores gostam é de jogar", começou por dizer o técnico, considerando que o P. Ferreira "tem um plantel equilibrado, com muitas soluções a dobrar os que têm jogado".Sobre o facto de a sua formação ainda não ter sofrido golos neste arranque de época, o treinador não dá excessiva importância a esse facto. "Traz-nos algum suporte, mas não podemos estar a descansar à sombra desse facto. Temos de continuar a trabalhar, melhorar os aspetos físicos, evitar que o adversário chegue à nossa baliza e obviamente tentar encontrar espaços para chegar à baliza do adversário", referiu.Com o plantel ainda por fechar, Ivo Vieira recusa traçar objetivos para esta temporada. "Ainda estamos a constituir aquilo que entendemos será o ideal para fazer um campeonato de acordo com o que os famalicenses exigem. Vamos trabalhar para isso. Neste momento, as coisas não estão nesse ponto, mas caminham para esse patamar. É preciso alguma paciência em relação objetivos traçados perante um cenário em que faltam mais de 20 dias para fechar o mercado, em que ainda pode entrar e sair muita gente", explicou o treinador.Embora não pretenda dar demasiado valor ao arranque vitorioso na época, com duas vitórias na Allianz Cup, o técnico reconheceu que é sempre melhor trabalhar sobre vitória. "Em qualquer estrutura, as vitórias dão confiança, mesmo não sendo o mais importante num período preparatório, neste caso para a Taça da Liga, e fazem aumentar a capacidade dos atletas na interpretação do jogo, naquilo que é o comportamento tático, técnico e físico. As vitórias acrescentam sempre alguma coisa", sublinhou.