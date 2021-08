A imprensa holandesa avançou, na manhã desta quinta-feira, que Calvin Verdonk estava muito perto de reforçar o Nijmegen, clube que o lateral-esquerdo já representou em 2017/18. Questionado sobre a situação na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, Ivo Vieira acabou por confirmar a saída do jogador.





"Temos de fazer ajustes no plantel e ver, perante as saídas, se tem de haver entradas. Essa situação é uma realidade", referiu o técnico. Chegado ao clube minhoto no início da temporada passada, Calvin Verdonk alinhou em 12 jogos em 2020/21, sendo que, na presente temporada, foi utilizado em três encontros.A apresentação do jogador, de 24 anos, no seu novo clube pode acontecer ainda esta quinta-feira, faltando agora perceber em que moldes acontecerá o negócio.