Ivo Vieira: «Conseguimos libertar-nos depois do primeiro golo»

Ainda sem vitórias no campeonato, o Famalicão aproveitou a Allianz Cup para se reencontrar com os bons resultados. Os minhotos venceram o Penafiel por 5-0 e, no fim do encontro, Ivo Vieira era um treinador feliz.

"A equipa teve um bom desempenho perante um adversário com jogadores maduros e que iam estar motivados por jogar contra uma equipa da 1ª Liga. Os jogadores interpretaram bem isso e, apesar de ter havido algum equilíbrio no início, conseguimos libertar-nos depois do primeiro golo. Isto pode fazer a equipa crescer, já tínhamos feito o suficente para ganhar nos últimos jogos", referiu.

Defendendo que a questão da diferença de golos como critério de desempate para a passagem à final four da competição não motivou de forma especial os seus jogadores, o técnico explicou ainda como tem sido o processo de evolução da sua equipa: "Quando temos conhecimento em relação àquilo em que estamos inseridos, não temos de estar preocupados. Sabíamos que esta equipa ia precisar de tempo para crescer e que a chegada tardia de atletas ia retardar as nossas rotinas em termos de jogo. Já vamos para a quarta semana com o plantel fechado, estamos a trabalhar em cima disso. Estivemos seis jogos sem conseguir ganhar, mas agora já vamos em quatro sem perder. Os jogadores estão a adaptar-se bem às ideias que temos".