Ivo Vieira deixa o Famalicão

O Famalicão anunciou, na manhã deste domingo, ter chegado a acordo com Ivo Vieira para a rescisão do contrato que ligava ambas as partes. O técnico deixa assim o clube cerca de nove meses depois de ter chegado ao Minho.Depois de ter ajudado os famalicenses a garantir a permanência na época passada, o técnico acabou por não resistir à série de maus resultados que a equipa vive neste momentos. O Famalicão não vence há quatro jornadas (três derrotas e um empate), tendo sofrido 13 golos nesse período. A equipa segue no 16.° lugar da tabela classificativa neste momento, estando assim em lugar de playoff.A próxima equipa técnica do Famalicão deve ser apresentada nos próximos dias."A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Ivo Vieira rescindiram o contrato que ligava as duas partes. Ao treinador e aos elementos da equipa técnica, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais."