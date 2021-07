Ivo Vieira e a transferência de Ugarte para o Sporting: «Desejo-lhe o maior sucesso»

Manuel Ugarte está muito próximo de reforçar o Sporting e, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre o Famalicão e o Estoril, Ivo Vieira não deixou de abordar a questão.





"O que desejo aos atletas que possam eventualmente sair do Famalicão e que já saíram é o maior sucesso. Enquanto o Ugarte cá esteve, sempre foi um profissional digno e trouxe qualidade ao grupo, na época passada mostrou isso. Quando as coisas ficaram fechadas, para bem do jogador, fico feliz por isso. Privei com ele durante dois meses, não contribuÍ em grande dimensão para o processo evolutivo dele, não vou ser hipócrita e dizer que fiz o Ugarte. No entanto, foi um privilégio trabalhar com ele. Apesar disso, a verdade é que ele está cá, é nosso jogador. Quando isso acontecer, só desejo o melhor para ele", referiu o técnico.Ao que tudo indica, o Sporting vai pagar 6,5 milhões de euros por 50 por cento do passe do jovem uruguaio.