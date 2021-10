Ivo Vieira e as "dores de crescimento": «É o Álvaro com as dele e eu com as minhas...»

Foi com um golo no último minuto de jogo que o Famalicão evitou, este domingo, uma derrota caseira frente ao Vizela (1-1), em duelo da 10.ª jornada da Liga Bwin. Um resultado que permitiu à equipa comandada por Ivo Vieira somar pontos pela segunda ronda consecutiva - depois do triunfo (2-0), nos Açores, diante do Santa Clara.

Em declarações no final do encontro, o treinador dos famalicenses sublinhou a justiça que o golo de Dylan Batubinsika, aos 90'+8, deu ao resultado de hoje, aproveitando as declarações de Álvaro Pacheco, técnico do Vizela, que trouxe o tema "dores de crescimento" para a 'flash-interview' à Sport TV após o apito final.

"Nós corremos atrás daquilo que foi o resultado. O golo é merecido, apesar de ser no último lance do jogo. É penoso para o Vizela, mas acho que o Famalicão foi nitidamente superior durante o jogo. Vizela fez pela vida, fez um golo e nós tivemos de correr atrás. Podíamos ter feito um golo antes, mas não conseguimos. O Vizela fez o seu jogo, é uma equipa competente e muito bem orientada. O resultado ajusta-se", começou por dizer o técnico madeirense, antes de comentar a fase de maturação que a sua equipa precisa de ultrapassar.

"É o Álvaro com as suas dores e eu com as minhas. É normal que o crescimento do Vizela tenha a ver com a chegada à Primeira Liga e pelo facto de não ter jogadores tão experientes neste escalão. O Famalicão é também por essa razão, mas se formos a somar os jogos na Primeira Liga [dos nossos jogadores] também são muito poucos. A nossa equipa técnica está à frente e lideramos este processo. Tentamos fazer o nosso melhor. Temos de fazer mais e fazer melhor. Os filhos quando nascem não começam logo a correr, começam a andar. Queremos mais resultados, mas há coisas naturais que temos de aceitar. Está a custar, está a melhorar, mas o jogo de hoje dá sinais de que a equipa pode fazer mais", concluiu.