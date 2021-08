Ivo Vieira e o jogo com o Sporting: «Pode ser o início de uma caminhada diferente»

O Famalicão entrou no campeonato de forma claramente negativa (três derrotas em três jogos), mas tal facto não parece abalar a confiança de Ivo Vieira para o jogo com o Sporting. Na antevisão da partida, o técnico deixou elogios ao adversário, mas vincou a vontade da sua equipa em fazer um bom resultado.





"Estamos convictos de que vamos defrontar um adversário forte, que é campeão em título. Há um conjunto de quatro/cinco equipas muito fortes no campeonato, há sete a dez intermédias e as restantes lutam pela vida. Vamos jogar com o campeão em título, uma equipa fortíssima, e estamos preparados para isso", começou por referir o técnico que deu depois a ‘receita’ para o embate com os leões: "Temos de confiar no que podemos fazer, tentar fazer um bom jogo com bola e ser organizados sem a mesma. Isto é essencial para que os jogadores acreditem no que levam para o jogo em termos de estratégia. Queremos ser uma equipa atrevida, embora saibamos que temos de respeitar o adversário".Assumindo que o arranque de campeonato da sua equipa está muito aquém das expectativas e pedindo aos adeptos que continuem a apoiar a equipa, Ivo Vieira defendeu que o encontro com o Sporting pode servir como ponto de viragem para os famalicenses. "Temos um défice enorme em relação àquilo que são os pontos, mas temos de acreditar na nossa valia e que este pode ser o início de uma caminhada diferente em termos de resultados. A equipa não está no auge em relação ao que pode fazer, mas caminha para lá. Vamos discutir o jogo e vamos confiar no que fazemos", vincou.O treinador do Famalicão concluiu abordando a chegada de Marcos Paulo e Charles Pickel ao clube: "Vêm acrescentar qualidade e dar mais qualidade à equipa. São dois jogadores que estão preparados para ser opção, embora ainda tenham pouco tempo de trabalho connosco".A partida entre o Famalicão e o Sporting está agendada para as 20h30 deste sábado.