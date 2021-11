Ivo Vieira e o tempo útil de jogo: «Tem-se pensado em muita coisa, não se tem feito é nada»

As partidas da Taça de Portugal que terão transmissão no Canal 11 irão ter um cronómetro que irá contar o tempo útil de jogo. Ivo Vieira, treinador do Famalicão, referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Alverca, que olha para a medida com alguma desconfiança."Tem-se pensado em muita coisa, não se tem feito é nada. O que se nota é que o tempo útil de jogo tem sido praticamente o mesmo ou até menor. É bom haver tentativas e ver esse esforço, mas tinha de acontecer na prática, o que se tem feito nos últimos anos não tem sido suficiente. Estive num fórum de treinadores em que se discutiu isso e, passado dois ou três anos, ainda não vi um aumento do tempo útil de jogo. É mais um pormenor, há muito a fazer em relação a isso. O resultado do que se tem feito até aqui tem sido praticamente nulo, mas vamos ter a esperança de que a situação melhore, nem que seja com esse pormenor", referiu o técnico.O embate entre o Alverca e o Famalicão está agendado para as 19h45 deste sábado.