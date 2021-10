As declarações de Ivo Vieira, treinador do Famalicão, após o triunfo claro (4-0) sobre a Académica, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.





"Queremos entrar fortes em todos os jogos. No campeonato temos tido a infelicidade de não marcar mas nunca fomos inferiores aos adversários. A equipa está no caminho certo e as coisas vão mudar. Penetra? Não olho para o cartão de cidadão, só para o desempenho. Tem qualidade e está em melhores condições do que os colegas", atirou, no final do encontro.