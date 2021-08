Ivo Vieira: «Era fundamental tirar bola ao FC Porto»

Ivo Vieira não espera tarefa fácil frente ao FC Porto, mas acredita que a sua equipa tudo fará para vencer o encontro de domingo, a realizar em Famalicão. O técnico identifica vários perigos nos dragões, mas crê que, tirando bola aos azuis e brancos, tudo poderá ficar mais fácil.





"Era fundamental tirar a bola ao FC Porto, estar o mais tempo possível em posse, mas sabemos que o FC Porto procura estar dentro desse momento do jogo. Vamos tentar fazer o mesmo. É um jogo de ideias de um lado e de outro, quem for mais competente terá mais bola.""O meu desejo é que em qualquer campo as minhas equipas consigam discutir o jogo e dar sinais de que podem ganhá-lo. É isso que procuramos e é isso que faz os jogadores crescer e faz alavancar o futebol português de forma a que as pessoas possam vir aos estádios e presenciar bons espetáculos".

Perigos no FC Porto: "O FC Porto é uma equipa no seu todo muito forte, com uma linha defensiva alta, rápida, forte nos duelos, meio-campo intenso, frente com dois homens móveis que seguram bem a bola. É uma equipa identificada, como provavelmente o Famalicão está identificado pelo FC Porto. Temos de estar à altura para poder discutir o jogo."



Dificuldades: "O FC Porto é uma equipa fortíssima, é nítido. É uma das equipas que passam recorrentemente os jogos de preparação na televisão, tivemos oportunidade de observar. É uma equipa pragmática, com qualidade, com jogadores de muita valia, muito prática, muito agressiva na procura da baliza do adversário. Preparámos a semana de forma a evitar que isso possa acontecer o menor número de vezes. Lutam por outros objectivos, mas temos de acreditar na nossa ideia e discutir o resultado."



Aspetos a corrigir: "Não me iludo com pouco. Fizemos dois jogos e tivemos duas vitórias na Taça da Liga, em que estávamos distantes do que prevejo que podemos fazer devido às condicionantes que já referi. Sei que não fizemos tudo o que no futuro podemos fazer em termos de dinâmicas, de controlo de jogo, em termos de atacar a baliza do adversário. Isso está identificado. A mais-valia que temos é que toda a gente sabe os passos que estamos a dar, sabe os momentos que passamos e sabe para onde queremos caminhar. Como disse há pouco, esta questão de o mercado estar aberto vai-nos dar os ingredientes de que necessitamos para o nosso jogo."