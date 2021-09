Ivo Vieira estava "preparado para as saídas" de última hora e já pode contar com Pedro Marques

Depois do empate na receção ao Sporting, o Famalicão vai tentar somar a primeira vitória da época na visita a Moreira de Cónegos. Um jogo que surge depois de duas semanas sem competir, com entradas e saídas de jogadores importantes pelo meio. Contas feitas, Ivo Vieira garante estar satisfeito com o grupo final.





"Agora, com o plantel fechado e estabilizado, este interregno fez-nos acreditar que podemos ser melhor equipa e mais competitivos", começou por dizer o treinador, analisando depois as saídas de Gustavo Assunção, João Neto e Diogo Queirós: "São situações iguais a todas as outras, já tinha dito que até aos mercados fecharem, tudo podia acontecer. Estamos preparados. Percebemos a lógica que existe no clube, a forma de trabalhar. Estava preparado para que saíssem alguns e estava preparado para que entrassem outros. Importante agora é olhar para os que estão cá."Ivo Vieira abordou ainda a situação de Pedro Marques, cedido pelo Sporting há várias semanas mas ainda sem se ter estreado. "O Pedro vem num processo evolutivo. Teve alguma infelicidade, com mialgias sofridas. Este espaço sem competição também nos deu tempo nesse sentido. Vamos ficando com mais opções e o Pedro é um desses casos", revelou Ivo Vieira, que quer dar continuidade com o Moreirense às coisas boas feitas no encontro com o Sporting: "Tivemos um bom desempenho no último jogo, mas temos de dar continuidade, acrescentando sempre mais qualidade para ir em busca de resultados diferentes. Sinto-me satisfeito, precisamos de algum espaço temporal, mas é premente a urgência em ganhar para a equipa crescer. Estamos equilibrados, competitivos e temos soluções. É uma questão das coisas encarrilharem."