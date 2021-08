Ivo Vieira: «Falhámos em quase todos os momentos de jogo»

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, admitiu que a equipa não esteve a bom nível diante do Paços de Ferreira e acabou por sair derrotada na jornada inaugural da Liga Bwin.





"Falhou o resultado e falhámos em quase todos os momentos de jogo, defensivamente e ofensivamente. Era outro o resultado que queríamos dar aos nossos adeptos, a quem agradecemos o apoio dado à equipa do início ao fim, mas encontrámos uma equipa que foi melhor", disse, em conferência de imprensa.O técnico dos minhotos garantiu ainda que haverá mexidas no plantel até ao fecho do mercado. "Estamos a trilhar o nosso caminho e vamos compor o nosso plantel, mas temos de trabalhar com aquilo que está disponível. São nítidas algumas lacunas, que em termos futuros irão ser colmatadas, mas vamos fazer o nosso caminho, acreditando naquilo que é o nosso processo e nos famalicenses, que nos apoiam", disse Ivo Vieira.