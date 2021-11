Ivo Vieira: «Houve pouco discernimento»

No final da derrota diante do Portimonense, Ivo Vieira assumiu que esta não foi uma partida feliz do Famalicão."Corremos atrás do prejuízo contra uma equipa que foi eficaz em muitos momentos do jogo. Fizemos muitos ataques, mas com pouco discernimento e pouco enquadramento com a baliza. No último terço temos de ser melhores, faltou meter a bola na baliza", vincou o técnico, que recusou a ideia de justificar a inconstância de resultados da equipa com a falta de experiência do plantel: "Este é o nosso projeto."