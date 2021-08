Ivo Vieira: «Isto é tudo bonito mas temos zero pontos»

Após a segunda derrota em dois jogos, Ivo Vieira, treinador do Famalicão, lamentou a primeira parte de fraca qualidade frente ao FC Porto, mas destacou a resposta da equipa após o intervalo.





Na primeira parte não existimos. Nos primeiros 15 minutos entregámos nitidamente a bola ao FC Porto. Depois equilibrámos, podíamos empatar pelo Iván Jaime mas foi insuficiente e muito pouco para aquilo que a equipa tem de produzir. Na segunda parte a equipa procurou, não com muita qualidade mas com vontade. Hoje os atletas deram sinais daquilo que podem ser no futuro. Em Paços de Ferreira ficámos muito longe disso. Os jogadores trabalharam debaixo de calor intenso para as duas equipas, frente a um adversário forte. O FC Porto ganhou e está de parabéns. Isto é tudo bonito mas neste momento temos zero pontos e no final o que conta é a soma dos mesmos", começou por afirmar o técnico dos minhotos, à SporTV."Sendo treinados por mim, os jogadores têm de levar aquilo que é a minha ideia. Muitas vezes não se consegue mas vamos crescer. Quero agradecer aos famalicenses que aqui estiveram. Vamos tentar proporcionar-lhes resultados diferentes, acrescentou Ivo Vieira."Há uma situação que as pessoas têm de perceber. O adepto vive com entusiasmo, o treinador com vivência e os jogadores com adrenalina. Faz parte. A bola entrou, houve correção do VAR mas esse timing do festejo é natural. As pessoas têm de perceber os comportamentos de quem vive o futebol. Estar no sofá, a viver de forma tranquila, a beber um copo de vinho e comer um bom queijo é diferente de estar aqui. Todos nós queremos ver golos e festajar, mas são momentos normais no futebol."