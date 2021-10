Ivo Vieira: «Não desejo que o Sporting perca ou que o Penafiel ganhe»

Ivo Vieira foi muito objetivo no momento de analisar a partida entre Famalicão e Sporting, que terminou com um triunfo leonino por 2-1. "Dois golos do Sporting e um do Famalicão. Sporting em vantagem naquele que é o objetivo de chegar à final four", começou por dizer o técnico dos minhotos após o apito final em Alvalade.





Questionado sobre quais foram as palavras que dirigiu à equipa ao intervalo, Ivo Vieira afirmou que pediu aos jogadores tudo aquilo que não tinham sido capazes de demonstrar nos primeiros 45 minutos do encontro."Pedi-lhes para fazerem o que não fizemos na primeira parte. Entrámos com um bloco médio/alto, o Sporting não nos criou problemas, tinha muita bola nos seus três centrais, mas não nos criou problemas. Depois, há um golo com alguma felicidade do Sporting, que quase nos tira do jogo. Mas a estratégia passava por termos mais bola e não conseguimos isso na primeira parte. Na segunda parte, alterei alguns jogadores porque sem bola não se consegue ganhar jogos. Marcámos, o golo não foi validado, mas acreditámos até ao final. Uma palavras aos adeptos que viajaram até aqui", disse o técnico madeirense.

"Eu não gosto muito de conquistar algo quando depende dos outros. Gosto de conquistas por aquilo que a equipa faz. Essa conquista passava por ganhar o jogo. De resto, não tenho muitas expectativas. Penso na minha equipa. Não desejo que o Sporting perca ou que o Penafiel ganhe."



Um olhar à evolução que a equipa tem tido e um elogio... ao Santa Clara

"A equipa foi muito objetiva nos últimos jogos, ganhámos ao Santa Clara, que hoje fez um resultado brilhante na Taça da Liga [ao eliminar o FC Porto da prova]. Sabíamos que este ia ser um jogo competitivo e difícil para nós e foi. Na primeira parte quase não existimos em alguns aspetos do jogo. O jogo tem 90 minutos, não tem 45", finalizou.