Ivo Vieira: «Não temos tido a felicidade de concretizar as oportunidades»

O Famalicão vai defrontar este sábado o Santa Clara (15H30) com a ambição de conquistar a primeira vitória na Liga Bwin. Pela frente terá um adversário que mudou recentemente de treinador, o que deixa Ivo Vieira com dúvidas sobre o formato tático que terá pela frente, mas não retira a confiança.





"Houve uma alteração técnica no Santa Clara, estamos identificados e temos conhecimento desse facto, nem que seja por aquilo que foi o último jogo, de uma forma natural, como todos os que estão no futebol observam e tentam recolher a melhor informação possível. Foi nítido que o Santa Clara contra a União de Leiria jogou de uma forma diferente. Antes jogava com uma linha de cinco e na Taça jogou com uma linha de quatro. Agora não me cabe a mim tentar adivinhar como irão jogar e interpretar o jogo, mas é um facto que houve uma mudança e por aquilo que foi o primeiro jogo, pode haver alterações no sistema tático do adversário. Mas estamos preparados para ir a jogo, percebendo o que é o Santa Clara e tentar somar os pontos que bem necessitamos"."Em termos de resultados no campeonato, temos de fazer o que conseguimos nas outras competições. Está-nos a faltar o resultado, porque em volume de jogo, ideia de jogo e alguma qualidade que se possa dar, ainda não estamos na perfeição, nem pouco mais ou menos, porque acreditamos que podemos fazer mais, mas o que nos tem faltado é o resultado. A equipa trabalha em prol desse resultado. Temos tido alguma felicidade nas Taças que não acontece no campeonato, criar situações de golo e fazê-los, estarmos consistentes no jogo. Tem acontecido um pouco isso no campeonato, mas não temos tido a felicidade de concretizar as oportunidades"."A questão de ser benéfico ou não é aquilo que os jogadores dão, a estratégia para o mesmo. Tivemos uma paragem e tentámos melhorar alguns aspetos para poder fazer mais e melhor. Em relação à alteração tática no Santa Clara, já jogámos com equipas a defender com uma linha de cinco, outras com uma linha de quatro, não irá mudar muito. Provavelmente irá mudar mais aquilo que é o comportamento dos atletas do Santa Clara do que para aquilo que o Famalicão costuma fazer. Vamos à procura dos três pontos, vamos jogar para ganhar, atacar a baliza do adversário e acreditar que as bolas irão entrar e defender a nossa baliza o melhor possível"."Vamos fazer o nosso jogo, com o objetivo de procurar o resultado e somar a primeira vitória no campeonato. Temos de saber o que vamos encontrar em relação à estrutura defensiva e à organização ofensiva do adversário. Vamos encontrar duas situações diferentes, um processo que vamos perceber para tentar tirar vantagem, no aspeto defensivo e ofensivo".