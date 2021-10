Ivo Vieira mostrou-se frustrado com a derrota caseira do Famalicão diante do V. Guimarães (1-2). "É o último lugar da tabela, na oitava jornada e sem vitórias portanto ninguém pode estar satisfeito, apesar do apoio dos adeptos à equipa, que foi muito bom", admitiu o técnico.





O madeirense também atirou que não quer pôr "entraves na instituição", visto que os resultados não são bons.