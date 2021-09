Ivo Vieira: «O nosso desejo é, eventualmente, vencer a Taça da Liga»

Ainda sem vitórias no campeonato, o Famalicão centra agora atenções na Allianz Cup. O conjunto minhoto tem encontro marcado com o Penafiel e, na antevisão da partida, Ivo Vieira começou por recusar a ideia de que o pouco tempo de descanso desde o último encontro vá ter influência no embate desta quarta-feira.





"É uma realidade que o espaço é curto, mas quem nos dera a nós, e é para isso que trabalhamos, poder jogar sempre a meio da semana e no final da mesma. Era sinal que estávamos em muitas competições e é apenas uma questão de adaptação e gestão. Os jogadores sabem o que têm de fazer, é possível que haja alterações. Não por ser um jogo da Taça da Liga, mas sim porque temos três jogos numa semana", começou por referir, traçando depois os objetivos do clube para a competição: "O objetivo é sempre ganhar, nesta competição precisamos de conseguir uma vitória frente ao Penafiel. Em casa penso que podemos conseguir um bom resultado e, em função deste resultado, vamos traçar um objetivo mais concreto. No entanto, o nosso desejo é, eventualmente, ganhar a Taça da Liga. Primeiro queremos avançar para a final four e, para isso, temos de vencer estes dois jogos".Deixando elogios ao crescimento que a equipa tem tido e assumindo que os jogadores têm pecado apenas na finalização, Ivo Vieira sublinhou a importância de o Famalicão estar atento àquilo que o Peanfiel pode fazer. "É uma equipa bastante experiente, muitos dos jogadores do plantel já passaram pela 1ª Liga. A equipa é competitiva, e, em alguns momentos, está ao nível de clubes da 1ª Liga. Sabemos que as equipas da primeira metade da tabela da 2ª Liga disputam os jogos com equipas do meio da tabela da 1ª Liga. Se estivermos concentrados e abordarmos bem a estratégia que temos para o jogo, podemos tirar vantagem. Se assim não for, vamos ter um jogo muito equilibrado. Era importante conseguirmos a mesma amanhã para os jogadores se libertarem de algumas amarras ou tensão que possa existir", vincou.Por fim, o técnico não se mostrou preocupado com a possibilidade de ter o lugar em risco: "É importante conseguirmos ganhar, todos os treinadores têm sempre o lugar em risco. No entanto, tenho consciência de que tenho todo o apoio necessário e condições para trabalhar. Temos de estar focados no próximo jogo e, neste momento, essa questão nem se põe".O início da partida está agendado para as 21h15 desta quarta-feiera.