Ivo Vieira: "Os resultados aproximam-se mais daquilo que queremos"

Ivo Vieira considera que a vitória frente ao Penafiel, para a Allianz Cup, foi importante para a confiança do Famalicão, mas sabe que a próxima partida é para outra competição, com um índice de dificuldade maior.





"O objetivo era ganhar o jogo, conseguir ter esperança. Obviamente que agora é outra competição, que na gíria é a mais importante para todos os clubes, e logico que um resultado com números tão expressivos e um comportamento bom da equipa faça com que a equipa tenha confiança naquilo que são os próximos jogos".Nesse sentido, o técnico famalicense não quer facilitar na abordagem à partida, e refere que a equipa do Tondela tem "bons elementos" e, ainda mais importante, conseguiu "construir uma equipa com esses intervenientes de qualidade".O líder dos minhotos adicionou que os tondelenses são "uma equipa dificil, que joga em casa, perante os seus adeptos e vão criar dificuldades, porque são intensos, mas nós preparamos este jogo estando bem cientes daquilo que vamos encontrar. Vamos tentar fazer o nosso melhor com bola e sem bola", reforçando o seu respeito pelo adversário.Em relação à goleada desta quarta-feira, com cinco remates certeiros, o treinador disse que espera ver a veia goleadora da equipa a manter-se: "Os golos trazem confiança e, quando assim é, as coisas acontecem. A expetativa é que os atletas possam repetir aquilo que é o melhor momento do jogo, e que seja o suficiente para conseguir amealhar os três pontos".No que tudo indica, o Famalicão já provou que pode ser muito melhor do que aquilo que demonstrou, e o técnico entende que os resultados da equipa são contradizentes. "Não gosto de me refugiar em resultados, procuro sempre ganhar. Mas penso que a equipa foi crescendo, entrou num processo com algumas debilidades conhecidas por nós, e à medida que vamos caminhando a equipa melhorou, ganhou rotinas e cresceu dentro do jogo. É uma situação normalíssima na preparação da equipa. Em termos de resultados, eles aproximam-se mais daquilo que queremos"Abordado com o momento do Tondela nas partidas em que sofreu golos nos últimos instantes, Ivo Vieira rapidamente descartou ser um dado tão importante assim. "Quem não tem intensidade nos jogos de hoje é dificil competir. Não acho que seja um facto relevante naquilo que é a concentração, porque os jogadores e treinadores tentam sempre fazer o seu melhor. Por coincidência, o Tondela sofreu nos últimos minutos, mas vamos-nos concentrar no que podemos fazer, na nossa competência, e isso são os factos que realmente podem interessar para o jogo" atirou o líder dos elementos do Famalicão.Por fim, o madeirense alertou novamente para a diferença entre a Allianz Cup e a Liga Bwin, ainda fazendo referência aos adeptos da casa, e à necessidade de continuar a fazer golos. "Um bocado contraditório, o resultado da Taça da Liga dá-nos confiança. Um jogo é o momento, uma altura em que os jogadores têm tido um bom desempenho, mas não temos tido a felicidade de ganhar pontos. Vamos procurar que os golos apareçam sem stress, sem precipitações, acreditando que temos uma responsabilidade com os nossos adeptos, uma responsabilidade de ganhar. É por pontos e por vitórias que vamos lutar".