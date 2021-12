Ivo Vieira: «Pior do que isto não podemos fazer»

O Famalicão perdeu 4-0 com o Gil Vicente e Ivo Vieira não foi escondeu a sua insatisfação com o desaire da sua equipa."Temos muitos golos sofridos recentemente, é uma realidade. Não entrámos bem no jogo, antes do primeiro golo já podíamos ter sofrido. Não abordámos bem o jogo e essa abordagem é feita à minha responsabilidade. O adversário foi melhor em todos os momentos, mas, na 2ª parte, tentámos alterar as coisas. Tentámos e trabalhámos, mas não fizemos o suficiente para entrar na discussão do jogo. Essa responsabilidade é minha, não foi um jogo feliz da nossa parte. Somos uma equipa que tem qualidade, mas que pode fazer mais. Temos de implementar os elogios que recebemos em campo. Não podemos olhar só para um sector, somos uma equipa e temos de assumir as nossas responsabilidades. Os últimos dois jogos deitaram um pouco a perder o que de bom vínhamos a fazer. Pior do que isto não podemos fazer. Dois jogos, três [derrota na semana passada com o Portimonense] mais quatro golos sofridos é muito mau", disse o treinador.No fim do jogo, os jogadores e a equipa técnica dirigiram-se aos adeptos, que deixaram críticas ao comportamento da equipa. Para Ivo Vieira, a situação é natural: "É uma situação normal, a razão está do lado dos adeptos. Sem ofensas, eles têm de exigir da equipa, já que estão sempre presentes. Não conseguimos dar essa resposta e, de forma natural, fui falar com eles, não sou um treinador de me esconder. Temos a responsabilidade de fazer mais".