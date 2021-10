Ivo Vieira quer resposta positiva contra a Académica: «Temos de fazer pela vida»

O Famalicão defronta esta sexta-feira a Académica, para a Taça de Portugal, num período em que ambas as equipas atravessam uma fase negativa nos respetivos campeonatos. Uma imagem que Ivo Vieira pretende alterar já neste embate contra a equipa da 2.ª Liga.



O Famalicão é favorito para este jogo?

"A Taça de Portugal é uma competição que, por vezes, traz uma anarquia grande no que são os resultados, mesmo quando há diferenças em termos de opositores. Não falando em favoritismos, vamos a jogo para ganhar, sempre com respeito pela Académica. Temos de fazer isso urgentemente, temos de fazer pela vida, aumentar a confiança da equipa porque o resultado pode dar-nos a confiança que necessitamos para alavancar. Sabemos que vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado, porque ambas as equipas têm os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, mas temos de acreditar e lutar pelo resultado."



Receia que o Famalicão acuse a pressão de ter de ganhar?

"Não gosto de utilizar a palavra pressão, mas sim ter a responsabilidade. Temos conseguido um empenho razoável, mas tem faltado um resultado positivo. Temos de ser objetivos, práticos e conseguir resultados imediatos, porque já se faz tarde e não temos dado a resposta em termos de resultados. Acredito que as coisas vão acontecer naturalmente e os nossos adeptos merecem muito mais em termos de resultados. Temos tido um bom comportamento nos jogos mas faltam os resultados."



Os jogadores estão avisados para o que é a Taça de Portugal?

"Os jogadores estão alertados para a competição, para as surpresas que acontecem a espaços quando se joga contra adversários menos fortes. Sabemos que vai ser um jogo de grande responsabilidade e estamos alertados em termos estratégicos."



A finalização tem sido um dos problemas da equipa?

"É verdade que ganhámos os jogos para a Allianz Cup, onde marcámos, mas não se refletiu no campeonato. Tivemos momentos em que não fomos felizes nas tomadas de decisão. A responsabilidade é minha, mas os jogadores têm de estar mais concentrados, depois de trabalhar tanto e deitar tudo a perder em momentos de falhas de concentração. Espero uma melhoria dos atletas neste aspeto."



A paragem foi benéfica para a equipa?

"É mais do que evidente que cometemos alguns erros e tínhamos de melhorar em alguns aspetos táticos do jogo. Aproveitámos esta paragem para tentar melhorar os índices físicos da equipa para dar uma resposta ao jogo físico e tático."