Ivo Vieira quer resposta positiva frente ao Benfica: «Somos capazes de fazer melhor»

O Famalicão recebe no próximo domingo o Benfica (18h00) com o peso de derrotas nas duas últimas jornadas. Um fator que o treinador garante não ter beliscado o ambiente do plantel, acreditando que não terá influência para o jogo com os encarnados."O ambiente é saudável, conscientes e com o conhecimento natural de que temos de fazer mais, em relação ao que foram as últimas jornadas. O meu trabalho é motivar e alavancar os atletas para conseguirem outro tipo de resultados. Ser o Benfica ou outra equipa não tem qualquer significado extra, porque temos de ir à procura de pontos, independentemente do adversário, sabendo que será um adversário difícil, mas temos de lutar e acreditar"."As dificuldades são enormes. Não há jogos fáceis nesta Liga, o Benfica ataca outros objetivos, que é ser campeão, respeitamos o plantel e mais-valias do Benfica, mas temos consciência que podemos fazer mais. Não vimos de um bom momento, mas queremos alterar o rumo e acreditar no que temos de fazer. Temos consciência do nosso momento e do adversário que teremos pela frente, mas acreditamos no nosso potencial. Somos capazes de fazer melhor e é para isso que vamos à luta, procurar os 3 pontos. Espero um Famalicão muito focado no jogo, a acreditar no que pode fazer e concentrado para tentar conquistar pontos. Não consigo controlar o que está do outro lado, sabendo que vamos defrontar um plantel fantástico com muita valia"."Gosto de falar a verdade e sobre a realidade e os dois últimos jogos não correram bem. Perdemos por números expressivos, os jogadores não tiveram um bom comportamento e é da minha responsabilidade. Podemos fazer coisas diferentes em campo, sermos criteriosos a defender e procurar a baliza do Benfica. Não se consegue ganhar sem fazer golos. Os jogadores sabem que podemos ser melhores do que fomos nos últimos dois jogos. Vamos tentar ser competentes e competitivos. Já passámos uma borracha no que está para trás, mas também já fizemos coisas boas"."Os nossos atletas são jogadores de compromisso, de trabalho e querem ganhar. Lutam todos os dias pela equipa. Mas sabemos que são jogos diferentes, a motivação e o subconsciente dos atletas sobrepõe-se em relação aos jogos ditos com equipas médias. Quando as equipas grandes de Portugal jogam contra os colossos mundiais também têm esse tipo de comportamento".