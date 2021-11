Ivo Vieira quer saldar "dívida" com os adeptos nos jogos em casa: «Temos de ter esse compromisso»

A viver um bom momento, já que conquistou sete pontos nos últimos três jogos, o Famalicão vai procurar dar continuidade à fase positiva na receção ao Portimonense. Os minhotos ainda não venceram em casa nesta edição do campeonato, mas Ivo Vieira encara isso como um desafio."Agora entrámos no trilho que procuramos para sermos mais competitivos e para conseguirmos um lugar melhor na tabela. Temos de dar continuidade a este momento, mesmo com os jogos difíceis que vamos ter. Vamos ter uma tarefa difícil, contra um adversário maduro, experiente e bem orientado. Temos alguma dívida para com os nossos adeptos nos jogos em casa. No nosso reduto temos de fazer mais e temos de ter esse compromisso em mente para lhes darmos essa alegria", começou por referir o técnico.Neste momento, o Famalicão tem menos sete pontos do que o Portimonense, tendo também mais golos marcados e sofridos do que os algarivos. Ivo Vieira olha para estes dados de forma natural: "Basta analisar os dois plantéis e ver a proveniência dos jogadores do Portimonense, que já atuaram em patamares de excelência e que têm muita experiência. Nós estamos num processo de crescimento e de aprendizagem, somos uma equipa virada para a frente, mas, eventualmente, teríamos de ser mais equilibrados e tomar melhores decisões no processo defensivo. Em termos ofensivos temos feito alguns golos, mas queremos fazer ainda melhor. Temos um projeto jovem e de promoção de jogadores e isso só se consegue se defendermos o espetáculo e se jogarmos virados para a baliza adversária".O técnico concluiu dando ênfase à importância que a estabilização em termos de onze base teve para o crescimento do clube em termos de resultados. "Tivemos uma grande variabilidade em termos de opções ao longo da época, mas sabemos que a estabilidade não se faz em 15 dias ou num mês. As coisas estão a compor-se naturalmente com a base mais sustentada do onze e isso traz crescimento e confiança à equipa. No entanto, ainda estamos longe daquilo que eu pretendo que a equipa faça, é um processo que vamos construindo ao longo do tempo", rematou.O encontro entre o Famalicão e o Portimonense está agendado para as 15h30 deste sábado.