Ivo Vieira quer surpreender o Estoril: «Há uma necessidade grande de somar pontos»

O Famalicão defronta esta sexta-feira (21h15) o Estoril, num jogo em que a equipa de Ivo Vieira pretende regressar às vitórias, mesmo sabendo que terá pela frente um adversário que está a realizar um campeonato positivo."É importante a equipa perceber o que necessitamos neste momento, que são os pontos. Sempre procurámos e lutámos por esse objetivo, mas não o conseguimos nestas últimas jornadas. Há uma necessidade grande de somar pontos. Levamos uma estratégia para o Estoril para que isso fique mais perto de acontecer. Sabemos o que fizemos no último jogo [Benfica], não foi um bom resultado, mas tivemos um comportamento aceitável", começou por referir."Um dos aspetos é sermos mais coesos em termos defensivos. É verdade que a equipa tem sofrido um número exagerado de golos. Devemos ser mais consistentes defensivamente para contrariar o Estoril, que está a fazer um campeonato fantástico. Em termos de prioridade, devemos fechar a baliza e depois procurar a do adversário. Vamos abordar o jogo dessa forma, mais coesos no processo defensivo.""Não nos diz nada o que vai do lado de lá. Em relação ao que vale o Estoril, é uma equipa muito forte que está a fazer um campeonato fantástico. Em relação aos problemas iminentes, temos muitos internos para resolver. Queremos dar uma boa resposta, passar a confiança aos atletas para mudar este momento, jogando melhor ou não, o fundamental será a conquista de pontos.""É uma realidade que o momento que a equipa está a passar não é bom. Há fases da época que pode ter quebras e isso tem que ver com a sequência dos resultados. A nível de resultados, atravessamos um momento menos bom. Os melhores resultados que fizemos foram fora e vamos olhar para isso como um bom prenúncio", concluiu.