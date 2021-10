Ivo Vieira: «Queremos caminhar para a estabilidade em termos de resultados e de exibições»

Depois do desaire frente ao Sporting, em jogo a contar para a Allianz Cup, o Famalicão prepara agora a receção ao Vizela, agendada para este domingo. Os famalicenses conseguiram a primeira vitória no campeonato na última jornada e Ivo Vieira não escondeu a vontade de dar sequência aos bons resultados.





"Na fase inicial da época procurámos levar a nossa identidade a jogo, depois melhorámos em termos de qualidade, mas isso não se refletiu em termos de resultados. Tínhamos a necessidade de conseguir um bom resultado e conseguimo-lo na última jornada. Queremos caminhar para a estabilidade em termos de resultados e de exibições. O nosso grande objetivo é dar mais qualidade ao nosso jogo e ganhar", começou por vincar, sublinhando depois a vontade da equipa em oferecer um triunfo aos seus adeptosApesar disso, o técnico deixou elogios ao Vizela: "Preparámos o Famalicão para lutar pelo objetivo de vencer contra uma equipa difícil, como são todas no campeonato. Por aquilo que o campeonato tem dado, é notório o equilíbrio entre as equipas e o dia de amanhã não vai fugir à regra. Teremos um jogo competitivo, mas trabalhámos para conseguirmos um resultado positivo. Quem for mais competente- e vamos fazer de tudo para sermos nós- vai conseguir os três pontos".Ivo Vieira aproveitou ainda para analisar aquilo que tem sido o desempenho de alguns atletas, tal como Simon Banza. "O Banza e tantos outros estão a conhecer a realidade do campeonato português. Mudámos cerca de 17 atletas, temos de trabalhar para que os novos conheçam o jogo em Portugal. O Simon está nesse processo, mas é um jogador que joga perto da baliza adversária e, de forma natural, está a fazer alguns golos. Não há uma receita especial, é um processo natural em função do trabalho da equipa", referiu, elogiando depois o crescimento de Alexandre Penetra: "É um atleta que tem tido um crescimento enorme, isto depois de ter tido uma boa formação. Para além dele, temos o Luiz Júnior, o André Ricardo, o Pedro Brazão, o Pablo… No projeto em que estamos, conseguir resultados é fundamental, mas, acima de tudo, queremos formar jogadores. O Penetra veio nessa perspetiva, depois a competência dos jogadores é que vai fazer com que eles ganhem espaço na equipa".A partida entre o Famalicão e o Vizela está agendada para as 20h30 deste domingo.