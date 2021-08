Ivo Vieira: «Saímos com o sentimento que podíamos ter feito mais»

O Famalicão somou este sábado o primeiro ponto no campeonato esta temporada ao empatar (1-1) na receção ao Sporting, em jogo da quarta jornada da Liga Bwin.

No final da partida, Ivo Vieira mostrou-se satisfeito com o desempenho dos seus jogadores, afirmando que ficou a sensação que o Famalicão poderia ter saído do encontro com um resultado ainda mais positivo.

"Todos nós queremos ganhar e saímos com o sentimento que podíamos ter feito mais. Mas tal como no lançamento, volto a frisar de defrontámos um adversário muito forte. Fomos competentes. Houve oportunidades de ambas as partes. Quisemos ganhar o jogo frente a um adversário muito forte. O que fica registado é o primeiro ponto conquistado, que pode ser o início da nossa caminhada. Agradeço, em nomes dos jogadores, o apoio. Hoje estiveram aí, a puxar pela equipa. Conseguimos dar um passo importante frente ao campeão em título, que luta por outros objetivos e que está muito bem apetrechada", começou por dizer, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

Estreias e necessidade de acrescentar qualidade ao plantel

"Como foi visto, é nítido, tivemos duas estreias. Obviamente que acredito muito nos que cá estão, mas temos a nítida noção que precisávamos de acrescentar mais qualidade. Só teremos sucesso no futuro se jogarmos assim contra os outros adversários. Infelizmente, hoje não conseguimos os três pontos. Mas no outro lado também estava uma equipa muito forte."

Elogios ao desempenho da equipa

"Não gosto de me lamentar sobre as dificuldades. Hoje ficou um sinal daquilo que pretendemos para o futuro. Fiquei satisfeito com toda a equipa, foi um trabalho de grupo. Só fazendo um grande jogo como o que fizemos aqui hoje é que poderíamos somar pontos. Todos os jogadores são fundamentais no processo", concluiu.