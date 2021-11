Ivo Vieira: «Se estivermos concentrados podemos tirar alguma vantagem do jogo»

Depois de eliminar a Académica na última eliminatória da Taça de Portugal, o Famalicão prepara-se agora para defrontar o Alverca. Apesar da diferença de patamares entre os dois clubes, Ivo Vieira reconhece valor aos ribatejanos e assume estar preparado para não se deixar surpreender."É fundamental pensarmos que temos de fazer muito para conseguirmos ser melhores. A Taça é uma competição na qual todos acham- e têm esse direito- que têm espaço. Tem-se visto boas prestações de clubes da 2ª Liga e da Liga 3, daí dizer-se que é a festa da Taça. Não temos de olhar a favoritismos, até porque o Alverca é uma equipa que tem jogadores que jogaram no campeonato principal em Portugal. Se estivermos concentrados e no nosso melhor, podemos tirar alguma vantagem do jogo. Se assim não for, vai ser difícil concretizar o nosso objetivo de passar", vincou.Assumindo que aproveitou a pausa competitiva não só para melhorar alguns aspetos, mas também para dar descanso aos jogadores, Ivo Vieira abordou ainda as chamadas de Pedro Brazão e Alexandre Penetra às seleções jovens de Portugal: "Fico contente por isso acontecer com esses atletas e futuramente com outros. O meu trabalho é focado no que posso fazer no Famalicão, o resto vem por acréscimo. Isso é resultado do trabalho desses dois jogadores, mas a minha função aqui é conseguir os melhores resultados possíveis. Depois as coisas acontecem de forma natural".O início da partida está agendado para as 19h45 deste sábado.