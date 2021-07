Ivo Vieira sobre Bruno Alves: «Foi apenas o atleta que tomou uma decisão, tenho de respeitar»

Na primeira vez que falou aos jornalistas esta temporada, Ivo Vieira comentou o caso com Bruno Alves, defesa-central que está de saída do Famalicão. O técnico garante que nada se passou e assegura que o que aconteceu apenas foi uma conversa "entre dois homens", na qual o jogador "tomou uma decisão" que o próprio treinador diz ter de saber "respeitar".





"Isso é um assunto já ultrapassado, encerrado, mas como há muito curiosidade à volta do mesmo, de forma simples: não se passou nada. Apenas o atleta tomou uma decisão sobre a carreira, numa conversa de dois homens e nada mais do que isso. O que especularem fora disto não é real. Tenho de respeitar a decisão do atleta, foi essa que tomou e tenho de respeitar", disse Ivo Vieira, no lançamento na partida com o Feirense.