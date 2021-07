Ivo Vieira: «Temos de estar no nosso melhor para contrariamos o jogo do adversário»

-Depois de eliminar o Feirense na primeira ronda da Allianz Cup, o Famalicão prepara-se para agora para defrontar o Estoril. Na antevisão do encontro, Ivo Vieira deixou elogios ao adversário, mas vincou a vontade da sua equipa em seguir em frente na prova.





"O Estoril é uma equipa competitiva e que traz um número grande de jogadores que transitam do ano passado e que se conhecem bem. Os processos estão mais perto do sucesso quando se traz uma base consolidada de trabalho de uma época. Acrescentaram algumas mais-valias e temos de estar no nosso melhor para contrariarmos o jogo do adversário", começou por referir, recusando, no entanto, a ideia de que o facto de o Estoril ter mantido a base do plantel do ano passado seja uma desvantagem para os minhotos: "Todos têm vivido com as suas dificuldades. A dor que nós temos é sempre a pior que existe. Se eu tiver dor de dentes é mau, se o outro tive dor de joelhos é pior e se o outro tiver dor de tornozelos pior é. Todos temos os nossos problemas, seja numa posição, pela Covid-19, por não se ter o plantel composto ou por se estrear jogadores… estamos todos no mesmo patamar, temos de saber curar as nossas dores".Mostrando-se feliz com o facto de os adeptos estarem de volta aos estádios, Ivo Vieira deu ênfase à confiança que tem na direção para a construção do plantel. "As coisas estão a fazer-se e confio na liderança de todo o processo. Estamos a tentar passos seguros na composição do plantel. É uma situação que não é confortável para o treinador [], mas nunca me vou agarrar à mesma. São estes jogadores que temos, confiamos nele e encaro esta situação como normal", vincou.O técnico concluiu analisando a chegada de Pedro Marques ao clube: "Vai acrescentar trabalho, dedicação, empenho, respeito e disciplina. O que puder dar em treino para poder levar para jogo é que vai definir se vai acrescentar ou não".O embate entre o Famalicão e o Estoril está agendado para as 14 horas deste domingo.