Ivo Vieira: «Tínhamos de ter um comportamento diferente do que tivemos nas últimas jornadas»

Ivo Vieira admitiu que os dois golos de rajada apontados pelo Benfica no início do segundo tempo fizeram ruir a estratégia que tinha montada para o encontro com os encarnados."O Benfica entrou forte, por mérito dos médios, que são excelentes executantes. Começou a ganhar cedo e nós tivemos de correr atrás do resultado. Após o 2-0 a equipa cresceu para entrar no jogo. Fizemos um golo e na segunda parte preparamo-nos para que pudéssemos empatar. O Benfica fez o 3-1 menos de um minuto depois do arranque do segundo tempo e deitou a perder a nossa estratégia. 10 minutos depois fez o 4-1 e tirou-nos do jogo. Os jogadores lutaram, trabalharam, mas encontrámos uma equipa que tem outros objetivos, é forte e com bons executantes. Sabíamos que ia ser dificil. Tínhamos de ter um comportamento diferente do que tivemos nas últimas jornadas. O número de golos foiidêntico ao que tem acontecido noutros jogos, mas houve mais luta e querer. Não no sentido de os jogadores não quererem, mas tem de haver compotamentos diferentes nos lances e no fazer as coisas. O resultado é mau, mas o Benfica ganhou bem", começou por referir à Sport TV."Sim, está a acontecer. No passado já atacámos mais e tivemos mais situações ofensivas. A equipa teve um mportamento razoável para bom. Estmos numa fase menos boa. O próximo passo é alterar o resultado final, mas acho que se a equipa tiver encolhida dentro da área vai sofrer na mesma com a qualidade dos executantes de uma equia como o Benfica, que consegue ferir o adversário. Podiamos retardar mas ia acabar por acontecer na mesmae ficar sem chegar a baliza adversária não é o que defendo no meu jogo. O que defendo é o que acho por bem no futebol. A equipa do outro lado foi mais competente e mais capaz nas tomadas de decisão, o resultado é justo.""Sim, temos de ser realistas. Se tivessemos confiança tinhamos outros resultados. Os golos não estão a aparecer com frequência. Nos dois últimos jogos não fizemos e hoje tivemos duas ou três situações e fizemos uma. Quando o golo não aparece, quando se sofre, nota-se logo que a equipa tem falta de confiança no que é o momento, porque não tem resultados. É um proceso normal. Temos de ser diferentes e ser mais confiantes, competentes e tirar outro resultado.""Não sei nada ainda. O departamento médido vai reportar depois essa informação. Não sei se está partido, vai ter de fazer o raio-x para ter uma resposta mais concreta", concluiu.