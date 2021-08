Ivo Vieira: «Vamos a Arouca com o intuito de somar os primeiros pontos no campeonato»

Depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas do campeonato, o Famalicão prepara agora a deslocação a Arouca. Na antevisão da partida, Ivo Vieira revelou um discurso ambicioso.





"Vamos a Arouca com o intuito de somar os primeiros pontos no campeonato. Não sei que impacto é que isso [facto de Arouca e Famalicão ainda não terem pontos] pode ter no jogo, mas há uma vontade de ambas as partes em somar os primeiros pontos na Liga. Respeitando o Arouca, vamos fazer de tudo para que isso aconteça a nosso favor", começou por referir.Os minhotos apresentaram Alex Nascimento e Pedro Brazão durante esta semana, aspeto que deixou o técnico bastante satisfeito. "Trazem juventude e acrescentam qualidade à que já temos. Tem sido noticiado recorrentemente a possibilidade de haver ajustes naquilo que é a composição do nosso plantel, até ao fecho do mercado pode haver entradas e saídas. As pessoas cá têm noção do que se está a fazer para termos uma equipa competitiva e que possa dar resposta à exigência dos famalicenses. Não está tudo da forma como pretendemos, mas temos feito ajustes para termos resultados positivos no futuro", vincou Ivo Vieira, que preferiu, no entanto, não se lamentar: "O meu passado diz-me que me sinto melhor homem e com mais capacidade de decisão perante as dificuldades. Acredito que isso acontece-me também como treinador, não me quero lamentar, mas sim valorizar o que tenho".O treniador concluiu explicando o motivo pelo qual Pedro Marques ainda não foi utilizado. "O Pedro Marques não está nas melhores condições no momento, temos de fazer a melhor gestão possível para não haver atrasos naquilo que é a preparação do jogador. Temos de ser muito equilibrados em termos de decisões para não perdermos jogadores por tempo indeterminado", rematou.O embate entre Arouca e Famalicão está agendado para as 19 horas desta sexta-feira.