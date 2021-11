Ivo Vieira: «Vamos encontrar um adversário competitivo»

O Famalicão defronta esta sexta-feira o Boavista, no estádio do Bessa, com a missão de aumentar o ciclo de jogos a pontuar, como aconteceu nas últimas duas jornadas. Um objetivo que Ivo Vieira acredita ser possível, apesar de reconhecer dificuldades.





"Se olharmos para os jogos do Famalicão, tem tido prestações bastante aceitáveis, com um ou outro furo abaixo, o que é normal no processo. Isto não se tem refletido em resultados e pontos. Temos de fazer mais que o adversário, nomeadamente nos golos, o que não tem acontecido regularmente. Vamos para jogo encontrando um Boavista num ambiente e num campo difícil, contra um adversário competitivo, e tendo esses aspetos em conta, esperamos conseguir a vitória.""Vamos defrontar uma equipa muito competitiva, que é a génese do seu clube. Temos de ter a bola e atacar a baliza do adversário. Tudo está no nosso comportamento e no que a equipa pode fazer. Só com esses ingredientes vamos ser competitivos e conseguir um bom resultado, somando os três pontos, contra uma equipa que está num momento idêntico a nós, mas com mais pontos somados nas primeiras jornadas.""Já fizemos isso contra o Santa Clara. Não fizemos um jogo de grande qualidade, mas fomos pragmáticos em termos de resultado. É fundamental somar pontos. Se tivermos esta média que conseguimos nestes dois últimos jogos do campeonato, será positivo. Mas não é fácil mudar aquilo que se faz de bom quando se criam oportunidades. A equipa tem crescido em alguns aspetos. Acredito que os resultados vão aparecer de forma natural. Mas se nesta fase, se tivermos de jogar menos bem… prefiro somar pontos", concluiu.