Jhonder Cádiz e os sonhos europeus do Famalicão: «No fim fazem-se as contas, mas espero que dê»

Depois da vitória frente ao P. Ferreira, o Famalicão encara o jogo com o V. Guimarães, a contar para 28.ª jornada da Liga Bwin, com os índices de motivação em alta, tal como explicou Jhonder Cádiz na antevisão da partida. De resto, o avançado venezuelano não fugiu ao facto de este poder ser um encontro importante na luta pelos lugares europeus."A equipa esteve bem durante a semana, no último jogo conseguimos vencer e é muito mais fácil trabalhar quando se ganha. Sabemos que o jogo contra o Vitória será difícil e que vamos enfrentar um adversário complicado, mas acreditamos que em casa somos muito fortes e que vamos fazer um grande jogo. Sabemos que é um jogo importante, mas também sabemos que temos muitos jogos pela frente. Temos de ir passo a passo, no final da época fazemos as contas e vemos se dá para ir à Europa ou não. Espero que dê", referiu.O jogador, de 27 anos, vincou ainda o facto de estar a viver um bom momento nos minhotos, num cenário que estabilidade que já não tinha há algum tempo: "Eu, como todos os meus companheiros de posição, trabalho com o objetivo de fazermos golos. É óbvio que fazer golos dá confiança, mas eu trabalho para a equipa. Se eu não fizer golo amanhã e outro jogador fizer, estarei igualmente contente. Quanto mais tempo de jogo um jogador tiver, mais confiança e oportunidades de golos terá. No Famalicão tenho sentido confiança da equipa técnica e dos seus colegas, tenho trabalhado forte e isso tem-se refletido no campo. Acredito que posso continuar a ajudar a equipa com golos e que poderei superar os oito golos que tenho até agora".